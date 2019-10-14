السعودية | وزير الإعلام ومدير عام وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودينا يتجولان في معرض ” ثقافات من روسيا “

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

قام معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة ومدير عام وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودينا دمتري كيسليف، مساء اليوم بجولة في معرض ” ثقافات من روسيا” التي تنظمه وزارة الثقافة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

واطلع معاليه ومدير عام وكالة روسيا سيغودينا خلال الجولة على ماتضمنه المعرض من فعاليات منها الجناح الخاص بالذكاء الاصطناعي إضافة إلى حوار الثقافات” وأبرز الأعمال التي يقدمها المعرض، إضافة إلى مجموعة من أهم الأفلام الروسية الكلاسيكية والحديثة.

كما شمل المعرض جناحاً خاصاً لصندوق الاستثمارات العامة، أبرز حجم رأس المال الذي خصصته المملكة من أجل الاستثمار في روسيا خلال الأربع سنوات الماضية، والتعاون الإستراتيجي بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، إضافة إلى الشراكات والاستثمارات والتبادل الثقافي بين البلدين، حيث أسهم الصندوق الروسي للاستثمار المباشر مع شركائه من المملكة في تطوير التبادل الثقافي بين البلدين,والعمل بشكل مشترك على تنظيم المعارض الفنية وغيرها من الفعاليات الثقافية.

يذكر أن معرض ” ثقافات من روسيا” يأتي على هامش الزيارة الرسمية لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إلى المملكة.