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فيديو.. مكتبة الملك عبدالعزيز تهدي السفير الصيني خريطة طريق الحرير
متابعات الخليج 365 - الرياض
أهدت مكتبة الملك عبدالعزيز، اليوم الاثنين، السفير الصيني لدى المملكة، تشن وي تشين، خريطة طريق الحرير.
وبحسب مقطع فيديو نشرته وكالة “واس”، النسخة الخاصة بطريق الحرير ليست أصلية، ولكنها منقولة وبطول 12 مترًا وترصد المواقع بشكل مميز.
وكُتب على الخريطة جميع المسميات والمدن والقرى، وهي أكثر من 211 موقعًا يمر به طريق الحرير.
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