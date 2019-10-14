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2019-10-14 الشبانة يزور جناح واس وتاس ضمن معرض ثقافات من روسيا تضمن الجناح صورًا تاريخية تعكس العلاقات الثنائية بين البلدين متابعات الخليج 365 - واس تجول وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة مساء اليوم داخل الجناح المشترك بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الروسية “تاس” المقام ضمن فعاليات ” ثقافات من روسيا” في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

واطلع معاليه على ماتضمنه الجناح من صور تاريخية لوكالتي ” واس ” و “تاس” عكست من خلالها أواصر العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، كما شمل الجناح عرض فيلم وثائقي للعلاقات بين البلدين.

الجدير بالذكر أن معرض ” ثقافات من روسيا” يأتي على هامش زيارة الرئيس الروسي الرسمية حالياً للمملكة. Advertisements







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