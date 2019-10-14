خادم الحرمين وبوتين يشهدان فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية وتوقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وروسيا، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وفي مستهل ذلك ألقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان كلمة أوضح فيها أن المملكة وروسيا بدأتا مرحلة جديدة من التعاون والتكامل في مجالات تنموية كثيرة تهدف إلى تحقيق الازدهار والتقدم في البلدين.

وقال «في اللجنة السعودية الروسية المشتركة نعمل معا للمواءمة بين طموحات رؤية المملكة 2030 وأهدافها الاستراتيجية، وطموحات وأهداف الخطط التنموية الاستراتيجية في روسيا، وكان ذلك ثمرة الاتفاقية السعودية الروسية للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى التي سيتم تبادلها اليوم».

وأضاف: كما نهدف من خلال الاتفاقيات التي سيتم تبادلها اليوم إلى تطوير العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية التي تشمل: صناعة البترول، وقطاعات الطاقة الأخرى، والبحث العلمي، والفضاء، والعدل، والخدمات الصحية، والإدارة الضريبية، والثروة المعدنية، والسياحة، وصناعة الطيران، والتعاون الثقافي، وتعزيز العلاقات التجارية وغيرها من القطاعات الأخرى، إذ ستسهم الجهات الحكومية ذات العلاقة والصناديق الاستثمارية السيادية والمؤسسات المملوكة للدولة والقطاع الخاص في كلا البلدين بجهد كبير في هذا المجال.

وأكد وزير الطاقة أنه في صناعة البترول العالمية هناك حقيقة واحدة لا جدال فيها، وهي أن البترول سيبقى في المستقبل المنظور عنصرا جوهريا في التنمية الاقتصادية العالمية، وسيظل العالم في حاجة إلى إمدادات كافية منه تكون مقبولة التكلفة ومستدامة ويعتمد عليها.

وأوضح أن أسواق البترول العالمية لا تزال تتأثر كثيرا بتقلبات العرض والطلب، كما تتأثر أيضا بعوامل خارج السوق، منها عوامل سياسية واقتصادية ومالية وطبيعية، لذا كان من الضروري وجود إطار مؤسسي قوي يساعد على استقرار سوق البترول العالمية ويراعي مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وأفاد بأنه وبمبادرة من المملكة وروسيا بدأ النقاش بشأن هذا الإطار المؤسسي المقترح مطلع 2015 ، وكان من نتيجته إبرام اتفاق أوبك + بين الدول المنتجة من أعضاء أوبك ومن خارجها، في نهاية عام 2016م، الذي حظي بدعم قوي من خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الروسي وسمو ولي العهد، ليشكل شراكة فاعلة دعمت قدرة الدول المنتجة المتعاونة على تعزيز استقرار السوق البترولية بعد أن عانت من تقلبات أثرت في الدول المنتجة والمستهلكة.

وقال وزير الطاقة «إنه واستكمالا لهذا الجهد يأتي ميثاق تعاون أوبك + الذي تم الاتفاق المبدئي عليه منتصف هذا العام ليكون منصة دائمة ورسمية لتعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر، وليوفر دعامة قوية لمزيد من الاستقرار في سوق البترول، وليعزز القدرة على التعامل مع التقلبات التي تتعرض لها من آن لآخر».

بعد ذلك تم توقيع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول، وقعه الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومن الجانب الروسي وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، وتبادل 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وروسيا.

وفي الختام قدم خادم الحرمين الشريفين لوحة بعنوان «عطاء نجد» هدية تذكارية للرئيس الروسي، فيما تسلم الملك سلمان من بوتين طائر (الصقر) هدية بهذه المناسبة.

حضر الاتفاقيات أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.

كما حضرها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق)، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ووزير الإعلام تركي الشبانة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الدكتور رائد قرملي، والوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس الروسي.

20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وروسيا

01. إعلان نوايا مشترك بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة ومؤسسة الفضاء الحكومية في روسيا للتعاون في مجالات «الرحلات الفضائية المأهولة»، و»نظام الملاحة بالأقمار الصناعية - فلوناس»

- وقعها رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان

- وقعها من الجانب الروسي مدير عام مؤسسة الفضاء الحكومية ديميتري روغوزين

02. تبادل إطار التعاون الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى

- وقعها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان

- وقعها من الجانب الروسي وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم أورشكن، ووزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك

03. تبادل بروتوكول للتعاون في مجال الطاقة

- وقعها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان

- وقعها من الجانب الروسي وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك

04. تبادل مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي

- وقعها وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله

- وقعها من الجانب الروسي وزير الثقافة الدكتور فلاديمير ميدينسكي

05. تبادل مشروع مذكرة تفاهم بشأن تسهيل وتنظيم منح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين

- وقعها وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف

- وقعها من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف

06. تبادل مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في البلدين

- وقعها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي

- وقعها من الجانب الروسي وزير الصحة فيرونيكا سكفورتسوفا

07. تبادل اتفاقية في شأن إنشاء ملحقية تجارية بين البلدين

- وقعها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي

- وقعها من الجانب الروسي وزير الطاقة ألكساندر نوفاك

08. تبادل مذكرة تفاهم بشأن بدء العمل بين البلدين حول مفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين

- وقعها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي

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- وقعها من الجانب الروسي وزير التنمية ماكسيم اورشكن

09. تبادل مذكرة تفاهم في توسيع تصدير البضائع الغذائية الروسية إلى المملكة

- وقعها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي

- وقعها من الجانب الروسي وزير الزراعة ديمتري باتروشيف

10. تبادل اتفاقية تعاون بين سالك وصندوق الاستثمارات الروسي المباشر لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعي الزراعة والغذاء

- وقعها وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة سالك المهندس عبدالرحمن الفضلي

- وقعها من الجانب الروسي الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي المباشر كيريل ديمترييف

11. تبادل برنامج تنفيذي في مجال الاتصالات

- وقعها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة

- وقعها من الجانب الروسي وزير التنمية الرقمية كونستانتين نوسكوف

12. تبادل مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال وسائل الإعلام العام

- وقعها وزير الإعلام تركي الشبانة

- وقعها من الجانب الروسي وزير التنمية الرقمية كونستانتين نوسكوف

13. تبادل اتفاقية تعاون في قطاع السياحة

- وقعها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب

- وقعها من الجانب الروسي وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم اورشكن.

14. تبادل مذكرة تفاهم بشأن الاستثمارات المشتركة في تأجير الطائرات لدعم تطوير صناعة الطيران الروسية

- وقعها محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان

- وقعها من الجانب الروسي الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي المباشر كيريل ديمترييف

15. تبادل مذكرة تفاهم بشأن الاستثمارات المشتركة في (NefteTransService) أحد أكبر مشغلي عربات السكك الحديدية في روسيا

- وقعها محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان

- وقعها من الجانب الروسي الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي المباشر كيريل ديمترييف

16. تبادل برنامج عمل بين هيئتي الطيران المدني للتعريف واعتماد المعايير الخاصة بصناعة الطائرات الروسية في المملكة

- وقعها رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري

- وقعها من الجانب الروسي مدير عام الوكالة الاتحادية للنقل الجوي اليكساندر نيرادكو

17. تبادل مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية مع الهيئة الضريبية في روسيا

- وقعها محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبانمي

- وقعها من الجانب الروسي الوكيل المفوض لإدارة الضرائب الاتحادية ديميتري جريجورنكو

18. تبادل اتفاقية تأكيد بين أرامكو السعودية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي وروسنانو لشراء حصة أسهم روسنانو في شركة نوفوميت

- وقعها الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر

- وقعها من الجانب الروسي الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي المباشر كيريل ديمترييف

19. تبادل اتفاقية مشروع الميثانول في منطقة (أمور) في روسيا

- وقعها نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك المهندس يوسف البنيان

- وقعها من الجانب الروسي الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي المباشر كيريل ديمترييف

20. تبادل مذكرة تفاهم بين معادن وشركة فوس آجرو للشراكات الاستراتيجية Phos Agro الروسية في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية

- وقعها الرئيس التنفيذي لشركة معادن دارين ديفيس

- وقعها من الجانب الروسي الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي المباشر كيريل ديمترييف