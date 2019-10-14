معرض ومتحف عالمي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بمشروع الفيصلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي وجامعة أم القرى، ممثلة في شركة وادي مكة للتقنية لإنشاء المعرض والمتحف العالمي الدائم للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، وسيكون موقعه ضمن مشروع الفيصلية.

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ووقع المذكرة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، ورئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل الإسهام في نشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتعريف به والعمل على تقديم الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام عبر إنشاء معرض ومتحف دائم عالمي في مكة بالعابدية يحمل اسم «المعرض، والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية»، حيث يتواكب إنشاؤه مع ضرورة التوعية بمحاسن الإسلام والتعريف الشامل بسيرة خاتم الأنبياء والمرسلين، وبرسالته السامية، وشريعته السمحة، بالعلم والحكمة، عبر أحدث الأساليب والتقنيات، وإظهار جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة وخدمة الحرمين الشريفين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

وستوفر الشركة من خلال هذه المذكرة موقعا مميزا للأرض التي سيقام عليها المعرض والمتحف ومكوناته، إضافة إلى موقع موقت لتدشين المرحلة الأولى، وستقدم أيضا خبرتها في تطوير وإدارة المشروع وإيجاد تقنيات حديثة لتشغيل المتحف والمعرض بما يخدم دور وتطلعات رابطة العالم الإسلامي، في إيضاح حقيقة الدعوة الإسلامية، ومد جسور التعاون الإسلامي والإنساني، والتعريف بالإسلام وبيان حقائقه وقيمه السمحة، وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال والعناية بالتواصل الحضاري، ونشر ثقافة الحوار وربط ذلك بالسيرة النبوية الشريفة والحضارة الإسلامية العريقة.