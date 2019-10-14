السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل اتهمت امرأة من إقليم البنجاب في شرق باكستان، زوجها وصهرها وابن صهرها، بالتعدي عليها وتعذيبها بسبب رفضها عمل شاي لهم، بحسب تقارير أولية جرى تسجيلها أمس.
ونقلت صحيفة «دون» الإخبارية الباكستانية عن الضحية قولها في مركز للشرطة بمدينة ميان تشانو، إنها كانت في منزلها أمس الأول عندما جاء صهرها وابنه ومعهما «فأسان»، وأدعيا أنها رفضت أن تقدم لهما الشاي. وأفادت الصحيفة بأن المرأة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضها لإصابات خطيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستانية تتعرض للضرب بسبب «كوب شاي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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