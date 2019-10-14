انفجار أسطوانة غاز يقتل 12 بالهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي

أعلنت الشرطة الهندية أمس مقتل نحو 12 شخصا وإصابة عدد إثر انفجار أسطوانة غاز للطبخ، مما أدى لانهيار مبنى في ولاية اوتار براديش بشمال الهند.

ووقع الانفجار في قرية واليدبور في منطقة ماو، بحسب المتحدث باسم شرطة المنطقة الذي قال «هرع الجيران إلى المبنى المؤلف من طابقين عقب سماع صوت الانفجار، وحوصر الكثير منهم عندما انهار المبنى».

وأصدر رئيس وزراء الولاية يوجي اديتياناث أوامره بإجراء تحقيق في الحادث.