سنغافورة تلتقي أوزبكستان واليمني «راحة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يلتقي منتخبا سنغافورة وأوزبكستان اليوم في صراع مماثل لمباراة المنتخب السعودي ومضيفه الفلسطيني من أجل القفز على صدارة المجموعة الرابعة، فيما يحصل المنتخب اليمني على راحة من التصفيات في هذه الجولة.

وتشهد المجموعة الثامنة أيضا مواجهة تاريخية بين الكوريتين، حيث يحل المنتخب الكوري الجنوبي ضيفا على جاره الشمالي في بيونج يانج للمرة الأولى منذ نحو 30 عاما. وحقق كل من الفريقين الفوز في مباراتيه السابقتين بالمجموعة الثامنة التي يقتسمان صدارتها برصيد 6 نقاط لكل منهما، ولكن المنتخب الكوري الجنوبي يتفوق بفارق الأهداف حيث سجل 10 أهداف مقابل 3 أهداف لكوريا الشمالية، ولم تهتز شباك كل منهما في المباراتين.