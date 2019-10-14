إقامة السائحين في محطة الفضاء لن تخلو من خطر الجراثيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، استضافة سائحين على متن سفينة الفضاء الدولية، ابتداء من العام المقبل.

ولكن المسؤولين في الوكالة لم يراعوا بعض الأمور الجوهرية لدى الإعلان الصيف الماضي عن بدء الرحلات السياحية لسفينة الفضاء، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن هناك جراثيم في نظام مياه الشرب الخاص بالمحطة الدولية، وهي جراثيم لا تضر رواد الفضاء

الأصحاء، ولكنها يمكن أن تمثل خطرا على الأشخاص ذوي نظام المناعة الأضعف.

نشر الباحثون البريطانيون نتائج هذه الدراسة في العدد الحالي من مجلة «مايكرو بايولوجي» العلمية، المعنية بأبحاث الكائنات الدقيقة.

تدور محطة الفضاء الدولية منذ عام 2000 على ارتفاع نحو 400 كلم من الأرض.

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زار المحطة نحو 200 شخص حتى الآن بالفعل.

فحص معدو الدراسة تحت إشراف ماثيو وارجو من جامعة فيرمونت بمدينة برلينجتون الأمريكية عينات جلبها رواد الفضاء إلى وكالة ناسا، والتي جعلتها متوفرة للبحث العلمي.

وقال الباحثون إنهم عثروا في عينات الرقائق الحيوية (بيوفيلم) التي أخذت من مياه الصنبور وحاويات المياه الموجودة في محطة الفضاء على مزيج من الكائنات الحية المعهودة في محطات المياه الأرضية.

تتضمن هذه الرقائق الحيوية الطبقة اللزجة التي تحتوي على الكائنات الدقيقة المعتاد وجودها في الجدار الداخلي لمواسير المياه أو زهريات الورود.

وتدخل الطبقة اللزجة التي توجد أحيانا على الأسنان، اللويحة السنية، ضمن هذا النطاق أيضا.