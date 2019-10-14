تبادل الاتهامات في ليبيا بعد قصف منزل سكني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طرابلس
تبادل الجيش الليبي الاتهامات مع حكومة الوفاق حول القصف الجوي الذي استهدف أمس، منزل عائلة ليبية تقيم بمنطقة «الفرناج» في طرابلس، والذي أسفر عن 3 قتلى وجرح اثنين.
وأدانت حكومة الوفاق استهداف وقتل المدنيين وترويع السكان الآمنين، وقالت «إن هذا العمل يضاف إلى سلسلة من الاعتداءات المتكررة، وينتهك القوانين الدولية».
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