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تبادل الاتهامات في ليبيا بعد قصف منزل سكني

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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تبادل الجيش الليبي الاتهامات مع حكومة الوفاق حول القصف الجوي الذي استهدف أمس، منزل عائلة ليبية تقيم بمنطقة «الفرناج» في طرابلس، والذي أسفر عن 3 قتلى وجرح اثنين.

وأدانت حكومة الوفاق استهداف وقتل المدنيين وترويع السكان الآمنين، وقالت «إن هذا العمل يضاف إلى سلسلة من الاعتداءات المتكررة، وينتهك القوانين الدولية».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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