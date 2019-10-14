توجيه بمعالجة مواقع متضررة من السيول بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس بسرعة معالجة المواقع التي تضررت بأحياء منطقة مكة المكرمة، وذلك خلال تفقده للأحياء المتضررة والمواقع المتأثرة من الأمطار والسيول الغزيرة التي هطلت أخيرا، برفقة الوكلاء والمختصين بالأمانة.

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وشملت الزيارة أحياء شارع الحج وحي النوارية - مخطط زمزم - والوقوف على فتحات تصريف مياه السيول الرئيسة، مشددا على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تواجههم، وتسخير الإمكانيات المتاحة كافة لدرء مخاطر السيول.

كما تفقد برفقة الوكلاء والمختصين مشروع تنفيذ عبارة مخطط الرأفة بجوار حي الإسكان الذي يبلغ طوله 1350م، وجرى تنفيذ جزء منه بطول 556 م، ويجري العمل على تنفيذ أعمال القطع الصخري لاستكمال تنفيذ المشروع.

ووقف على تقاطع كبري سوق الهجرة مع طريق المدينة المنورة ومشروع تجميل تقاطع طريق علي بن أبي طالب مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وعدد من مواقع المشاريع الحيوية التي يجري العمل على تنفيذها حاليا.