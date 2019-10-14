، نائب أمير الجوف يستعرض تقريراً عن منجزات الشؤون الإسلامية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السائح" أهدى له درعاً تذكارية بمناسبة (اليوم الوطني89)

استقبل نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف محمد بن عمر السائح، حيث قدم "السائح" لنائب أمير المنطقة تقريراً عن سير العمل بالفرع ومنجزاته بمنطقة الجوف ومحافظاتها.

فيما أعرب الأمير عبدالعزيز بن فهد عن شكره لمدير الفرع والعاملين معه على جهودهم متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وفي نهاية اللقاء قدّم "السائح "لنائب أمير منطقة الجوف درعاً تذكارية بمناسبة اليوم الوطني89 للمملكة والذي احتفلت به المملكة مؤخرًا.