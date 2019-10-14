السعودية | وزير الإعلام يزور جناح وكالة الأنباء السعودية و”تاس” الروسية ضمن فعاليات معرض “ثقافات من روسيا”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يزور جناح وكالة الأنباء السعودية و”تاس” الروسية ضمن فعاليات معرض “ثقافات من روسيا” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:20 مساءً, 14 أكتوبر 2019 م المناطق - واس قام معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة مساء اليوم بجولة داخل الجناح المشترك بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الروسية “تاس” المقام ضمن فعاليات ” ثقافات من روسيا” في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

واطلع معاليه على ماتضمنه الجناح من صور تاريخية لوكالتي ” واس ” و “تاس” عكست من خلالها أواصر العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، كما شمل الجناح عرض فيلم وثائقي للعلاقات بين البلدين.

الجدير بالذكر أن معرض ” ثقافات من روسيا” يأتي على هامش زيارة الرئيس الروسي الرسمية حالياً للمملكة.



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