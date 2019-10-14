بوتين: 15% ارتفاعا في التبادل التجاري بين روسيا والسعودية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يقوم بزيارة للسعودية اليوم الإثنين، إن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15% خلال عام 2018.

وأضاف بوتين أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها على هامش زيارة الملك سلمان لروسيا في 2017 يتم تحقيقها، مؤكداً أن بلاده تولي اهتماما خاصا لتطوير العلاقات السعودية الروسية.

وتابع بوتين قائلا: "التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع العام الماضي 15%، وسقف التبادل التجاري تجاوز مليار دولار، وفي يونيو/حزيران الماضي ازداد بنسبة 38%".

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ولفت بوتين إلى أن اللجنة الحكومية المشتركة انعقدت في يونيو/حزيران الماضي، كما يعمل المجلس الاقتصادي السعودي الروسي، ونخطط اليوم للمشاركة في جلسة المجلس، وخلال المفاوضات سوف نرسم خططا مستقبلية "لتعاوننا".

وأشار بوتين إلى أن السعودية تلعب دورا محوريا في مجموعة العشرين التي ستترأسها العام المقبل، فيما يبقى التنسيق السعودي الروسي مهماً لتوفير التنمية المستدامة للمنطقة.

ووقعت السعودية وروسيا، ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول، بحضور بوتين والملك سلمان.

وقال بيان رسمي إنه "تم توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين في عدة مجالات ومنها إعلان نوايا مشترك بين الهيئة السعودية للفضاء ومؤسسة الفضاء الحكومية في روسيا، للتعاون في مجالات الرحلات الفضائية المأهولة ونظام الملاحة بالأقمار الصناعية "جروناس".