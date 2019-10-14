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فيديو.. 7 محاور تجذب أكثر من 27 ألف زائر لجناح الداخلية في جيتكس
تحت عنوان حلول تقنية لوطن آمن
متابعات الخليج 365 - الرياض
اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية، الذي استضافته دبي خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري، وذلك بجناح مخصص تحت عنوان “حلول تقنية لوطن آمن”.
وتجاوز عدد زوار جناح الداخلية في المعرض، 27 ألف زائر، شهدوا عروضًا تفاعلية تعرفوا خلالها على أبرز وأحدث التقنيات الأمنية التي تطبقها المملكة عبر 7 محاور مختلفة وهي: (مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة العامة، والذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، والهوية الرقمية والوثائق الشخصية، وأمن المنشآت والمرافق الصناعية، وأمن الحدود والمنافذ، والتحول الرقمي، وأخيرًا محور الحج والعمرة).
وأظهر مقطع فيديو التفاعل الواضح من جانب الزوار مع التقنيات التي عرضتها الداخلية في جناحها، وذلك خلال المشاركة الخامسة على التوالي للوزارة في جيتكس، حيث حظيت باهتمام كبير من الزوار والمهتمين.
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