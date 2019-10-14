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اتفاقية بين صحة القصيم والعمل لتعزيز برامج التطوع
متابعات الخليج 365 - القصيم
أبرمت المديرية العامة الشؤون الصحية بمنطقة القصيم شراكة مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، اليوم الاثنين، تهدف إلى تفعيل برامج المشاركة المجتمعية بين القطاعات الحكومية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ووقع الاتفاقية المدير العام لصحة المنطقة، مطلق بن دغيم الخمعلي، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم، الدكتور فهد المطلق، حيث تتضمن تسخير كافة الإمكانيات المتوفرة للمستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية والرعاية الإيوائية، والمساهمة في تنفيذ مناشط المسؤولية المجتمعية لوزارة العمل وتبادل الخبرات ونشر ثقافة التطوع، وإقامة برامج توعوية وتثقيفية وصحية بجميع التخصصات، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية بحسب نظام التطوع ودعم المبادرات والأنشطة التطوعية المختلفة، وتحفيز وتشجيع العمل التطوعي برصد ساعات تطوعية بمنصة تطوع للمشاركين.
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