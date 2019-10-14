توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على 6 مناطق بالمملكة

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء في المملكة 16/ 2/ 1441 الموافق 15/ 10/ 2019، قائلة إنه يستمر توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من حائل، الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية، في حين يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الشرقية، والمرتفعات الجنوبية الغربية.