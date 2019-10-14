السعودية | السعودية.. الخويا يلفتون نظر رئيس روسيا بزيهم التقليدي

شكرا لقرائتكم السعودية.. الخويا يلفتون نظر رئيس روسيا بزيهم التقليدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لفتت الوقفة الشهيرة لـ"الخويا" في استقبالات وبروتكولات الحكام السعوديين أمام نظرائهم من دول العالم، نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله في قصر اليمامة اليوم الاثنين.

وتوقف الملك سلمان وضيفه الكبير أمام أحد "الخويا" واستل خنجره ليشرح عن الخنجر وألبس "الخويا" للرئيس بوتين.

الملك سلمان يشرح لضيفه عن خنجر الخويا

واصطف أكثر من 300 فرد من الخويا، دائمي الحضور في المحافل الرسمية، في تشكيل رسمي قديم اعتادت القصور الملكية على حضورهم ووقوفهم أمام الضيوف بلباس الزي السعودي المكون من الدقلة الملونة والمحزم الذي يحتوي الرصاص والمجند في وسطه حيث يوضع الخنجر المذهب.

ويمثل الاستقبال بالخويا جزءا من التراث السعودي الرسمي والتشريفات، وهو نوع من الاحتفاء بالضيف. ويتواجد الخويا في جميع إمارات المناطق السعودية في الاحتفالات الرسمية والاستقبالات لأمراء المناطق.

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الخويا مهنة توارثتها الأجيال

وتلفت ملابس الخويا أنظار الرؤساء في الزيارات الرسمية، حيث يصطفون للتشريفات في استقبالات الرؤساء والزعماء وتوديعهم في الاستقبالات الرسمية لدى زيارتهم السعودية.

ويتراوح عدد الخويا في المناسبة الواحدة ما بين 100 إلى 300 رجل يلبسون بطريقة واحدة ولون واحد، ويقفون وفق نظام مرتب ومعروف ويحملون السلاح التقليدي السيف والخنجر.

الملك سلمان والرئيس بوتين

والخويا اسم قديم ورد ذكرهم في الهجّانة في عهد الملك عبدالعزيز، التي أنشئت عام 1925 وبمهام عسكرية حتى تم إعادة التشكيل وضم مجموعة منهم للأمراء في المناطق.

وتعد الخويا سمة تاريخية من سمات السعودية وفق اللبس والوقوف. وتغيرت طريقة عملهم عن السابق إذ كانوا في السابق يعدون رجال التنفيذ قبل أن يصبح هذا العمل ضمن التشريفات والاستقبالات والبروتكولات السعودية.