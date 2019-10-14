السعودية | محمد بن سلمان: تعاون السعودية وروسيا في الطاقة يحقق الاستقرار

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان: تعاون السعودية وروسيا في الطاقة يحقق الاستقرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تعاون السعودية وروسيا في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار.

وأضاف في كلمة له بحضور الرئيس الروسي "نقدر دعم روسيا لوحدة أراضي اليمن وضرورة الوصول لحل سياسي".

وقال أيضاً "السعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة".

من جانبه قال الرئيس الروسي "أنجزنا آلية لتبادل الاستثمارات بين روسيا والسعودية".

وأضاف "روسيا والسعودية تتعاونان لحل المشكلات في المنطقة والعالم".

جلسة مباحثات رسمية

إلى ذلك، عقد الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات السعودية الروسية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث المزيد من الفرص الواعدة بين الجانبين، في شتى المجالات بما فيها التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات في البنية التحتية وكذلك التعاون في استقرار أسواق الطاقة بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين.

كما جرى خلال الجلسة، استعراض عدد من المستجدات والتطورات خاصة الأوضاع في الساحة السورية واليمنية، وأهمية مكافحة التطرف والإرهاب والعمل على تجفيف منابعه وذلك بحضور عدد من المسؤولين من البلدين.

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20 اتفاقية

هذا وأعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الاثنين، عن توقيع 20 اتفاقية مع روسيا لتطوير العديد من المجالات مع روسيا.

وأكد، خلال حفل توقيع اتفاقيات بين السعودية وروسيا بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين، أن البترول سيبقى في المستقبل المنظور عنصرا جوهريا في تنمية اقتصاد العالم.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، قد استقبل الرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض.

محمد بن سلمان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

فرصة كبيرة

ووصف الملك سلمان بن عبدالعزيز، زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنها فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

وأضاف في كلمة له بحضور الرئيس الروسي، أن "الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصاً في مجال الطاقة ستكون لها آثار إيجابية".

الملك سلمان وفلاديمير بوتين

من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السعودية تلعب دوراً محورياً في مجموعة العشرين"، مؤكداً أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الروسي أشاد خلال مقابلة مع قناة "العربية"، بالعلاقات التاريخية الممتدة بين روسيا والسعودية وسعيه لتطويرها.