محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الاتفاق تعيين محمد المسحل رئيساً للمجلس التنفيذي لنادي الاتفاق خلفاً للرئيس السابق هلال الطويرقي وذلك في الاجتماع الذي عقد بحضور العضويين الذهبيين للنادي عبدالرحمن البنعلي وعدنان المسحل. وجرى في الاجتماع الاطلاع على تقرير مفصل من المدرب الوطني خالد العطوي عن سير العمل في الفريق الأول لنادي الاتفاق، وخرج الاجتماع بتجديد الثقة بالمدرب الوطني خالد العطوي مقدمين له كامل الدعم في الفترة المقبلة. 14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441 08:58 PM Advertisements الاتفاق: المسحل رئيساً للمجلس التنفيذي.. وتجديد الثقة بالعطوي الاتفاق: المسحل رئيساً للمجلس التنفيذي.. وتجديد الثقة بالعطوي أعلن نادي الاتفاق تعيين محمد المسحل رئيساً للمجلس التنفيذي لنادي الاتفاق خلفاً للرئيس السابق هلال الطويرقي وذلك في الاجتماع الذي عقد بحضور العضويين الذهبيين للنادي عبدالرحمن البنعلي وعدنان المسحل. وجرى في الاجتماع الاطلاع على تقرير مفصل من المدرب الوطني خالد العطوي عن سير العمل في الفريق الأول لنادي الاتفاق، وخرج الاجتماع بتجديد الثقة بالمدرب الوطني خالد العطوي مقدمين له كامل الدعم في الفترة المقبلة. الكلمات المفتاحية ، الاتفاق: المسحل رئيساً للمجلس التنفيذي.. وتجديد الثقة بالعطوي ،

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