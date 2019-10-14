موقع جدارة : التسجيل في الوظائف التعليمية من خلال بوابة Jaddara التابعة لوزارة الخدمة المدنية

يعتبر موقع جدارة 1441 من أبرز المواقع الخدمية التي تساعد في التسجيل على الوظائف التعليمية، والذي تم إطلاقه من قبل وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، لكل من الرجال والسيدات، ويحتوي موقع جدارة على ما يزيد عن عشرة ألاف وظيفة، كما أنه يسن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص حتى يتمكنوا من القبول في الوظائف المعلن عنها من خلال بوابة جدارة الإلكترونية، عن طرق وزارة الخدمة المدنية.

وظائف جدارة 1441 وشروطها

نقدم لكم كافة الشروط الواجب توافرها في كل من يرغب في التسجيل على بوابة جدارة الإلكترونية للوظائف التعليمية، وهي كما يلي:

أولا يجب على المتقدم في حالة حصولة على الشهادة التعليمية من خارج المملكة العربية السعودية، أن يعادل ذلك المؤهل.

كما يجب أن تتناسب الدرجة العلمية للمتقدم، وكذلك التخصص، مع الوظائف المتقدم لها.

يجب أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات العامة والمتخصصة.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالريوس على الأقل.

يجب أن لا يكون المتقدم قد التحق بأي وظيفة أخرى بشهادته.

موقع جدارة 1441

يمكنكم التسجيل في بوابة جدارة الإلكترونية 1441 للتوظيف من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة، حيث يجب عليكم أولاً الدخول إلى موقع جدارة للتوظيف الإلكتروني، والضغط على التسجيل لمستخدم جديد، ثم إدخال جميع البيانات الخاصة بك في الحقول المخصصة لذلك، مع مراعاة تسجيل الدرجة العلمية، وكتابة كل المعلومات الشخصية الخاصة بك، التي بإمكانها تعريفك، وفي حالة أن كان المتقدم حاصل على مؤهل علمي شامل، فإنه يضغط على التقديم على المفضلات، ثم استخراج نتيجة ترشيح جدارة للمفضلات.