حساب المواطن 1441.. تعرف على موعد صدور الراتب الشهري دفعة 24 شهر نوفمبر 2019 من برنامج الدعم الحكومي

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موعد صدور نتائج حساب المواطن 1441 وهو اليوم العاشر من الشهر الميلادي، حيق يقوم بدخول موقع حساب المواطن الالكتروني، حيث تم التسجيل رقم الثالثة والعشرون من دورة الاستحقاق، ويتم غلق بااب التسجيل في حساب المواطن للدفعة القادمة بعد اليوم العاشر،لكن يظل بإمكانكم الدخول للموقع والتعرف على موعد الصرف بحيث يمكن صرف المبالغ التي تقدمها الوزارة للمستحقين للدعم النقدي، من خلال الدخول عبر موقع حسب المواطن ca.gov.sa.

استعلام حساب المواطن أكتوبر 2019

تقدم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية برنامج حساب المواطن السعودي من أجل مساعدة المواطنين المستحقين للدعم من خلال تقديم مبالغ نقدية بصورة مباشرة، حيث يتم الحصول على المبالغ بالتسجيل قي البوابة الالكترونية لحساب المواطن ثم بعد ذلك ينتظر وقت ونتيجة الاستحقاق.

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وطبقا لرؤية المملكة 2030 يساعد برنامج المواطن على تخفيف العبيء عن المواطنين السعوديين الناتج من الاصلاحات الاقتصادية للملكة التي أثرت على المواطن السعودي ذو الدخل المنخفض، كما أن المملكة تعمل على تشجيع المواطنين على المحافظة على المياه والطاقة وترشيد الاستهلاك بالمملكة.

ويتم حاليا استقبال طلبات التسجيل في حساب المواطن للدفعة 24 بشهر نوفمبر 2019 للحصول على المبلغ التي تقدمها الوزارة، بعد أن يتم تسجيل حساب المواطن ثم يتم من خلال حساب المواطن دراسة الحالة الأهلية ثم يتم صدور نتائج الأهلية.

موعد التسجيل في الدفعة رقم 24 من حساب المواطن شهر نوفمبر

يتم التسجيل بالدخول عبر موقع حساب المواطن وتسجيل البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية وكلمة المرور، وكتابة رقم الجوال، و اسم المواطن المستحق للدعم، ثم يتم الضغط على متابعة لاكمال باقي البيانات، ومن المعروف أن صرف دفعات حساب الموطن يكون في العاشر من كل شهر ميلادي.