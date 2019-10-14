هدية نادرة من الرئيس الروسي إلى الملك سلمان (شاهد)

شهدت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية، هدية شخصية قيمة، حملها بوتين إلى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وأهدى بوتين للملك سلمان، طائرا من فصيلة الصقور الحمراء النادرة على مستوى العالم، ويدعى "ألفا"، حيث يتواجد في إقليم "كاماتشاتكا" أحد أقاليم روسيا الاتحادية.

الطائر حمل سابقا اسم ""نجم الشمال"، ولا يوجد سوى بضعة آلاف من هذا الفصيل في العالم. وفق "سبوتنيك".

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هذا ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وتوجه الرئيس الروسي من المطار إلى القصر الملكي، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع كل من الملك سلمان وولي عهده.

وذكر نائب الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع القيادة السعودية ستشمل "مسائل التنسيق اللاحق للإجراءات المشتركة الرامية إلى إرساء الاستقرار في السوق العالمية للنفط والغاز"، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي المتعدد الجوانب بما يشمل الطاقة والزراعة والصناعة والقطاع العسكري التقني.