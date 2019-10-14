أسباب زيارة بوتين إلى السعودية

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية؛ لعقد قمة ثنائية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكر نائب الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع القيادة السعودية ستشمل "مسائل التنسيق اللاحق للإجراءات المشتركة الرامية إلى إرساء الاستقرار في السوق العالمية للنفط والغاز".

وأوضح أوشاكوف أن الزيارة تهدف أيضا إلى تعزيز التعاون الثنائي المتعدد الجوانب بما يشمل الطاقة والزراعة والصناعة والقطاع العسكري التقني.

وأهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل زيارته إلى السعودية، أحد أندر صقور العالم، على الإطلاق، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.