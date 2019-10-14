ما لا تعرفه عن الفلكي السعودي الزعاق.. وقصة الفوبيا!

عندما كان الفلكي الشهير خالد الزعاق في سن الثالثة عشرة مطلع الثمانينات الميلادية كان يفزع من صوت الرعد ويهرب مغطياً عينيه عندما يومض البرق في كبد السماء، ويعاني من فوبيا الظواهر الكونية.

وحينما كانت أسرته تقطن حي “الصباخ” جنوبي مدينة بريدة، هذا الحي الزراعي الذي لا تزال النخيل تحيط به من كل جانب كانت الأمطار والظواهر الكونية مصدر قلق حقيقي للطفل الصغير.

ويشير الزعاق في حديثه إلى أن خوفه المستمر يبلغ ذروته في فصل الشتاء الذي تهطل فيه الأمطار وتبرق السماء وترعد، في مشهد وصفه بقوله: “يخيفني كثيراً، ولعل بحثي في علم الفلك جاء من باب اعرف عدوك”!.

يضيف وهو يعود بالذاكرة إلى ما سبق: “تنقلت وأنا في سن الثالثة عشرة بحثا عن عارفين بالنجوم واقترانها، وكانت وجهتي نحو أبو شرعان وهو أحد كبار السن العارفين بالنجوم وحساب الخلاوي”.

واستطاع الناشط منصور الرقيبة أن يجمع الزعاق بالمسن أبو شرعان في نفود الثويرات وهذا النفود عبارة عن صحراء رملية تمتد من شرق مدينة حائل إلى شرق القصيم، وهي مكان سكن أبو شرعان الدائم.

يكمل الزعاق ما بدأ به الحديث:” بحثت عن أحد العارفين باقتران بعض النجوم في مواسم معينة، وذهبت للقوارة إحدى القرى الواقعة شمال القصيم، وأخبرني رجل هناك أنه لا يعرف أحداً ملما بهذه العلوم كما أبو شرعان”.

مضيفاً: “شديت الرحال نحو أبو شرعان الذي يعيش بدويا في نفود الثويرات أقصى نقطة بالقصيم تجاه المنطقة الشرقية والتقيته هناك، وكان عمري لا يتجاوز 13 عاما وبقيت معه واستقيت من علمه بالفلك ومعرفته”.

ولم يكتف الزعاق برحلته البرية هذه بل تجاوز الحدود نحو دولة الكويت ليتتلمذ على يد الفلكي الشهير صالح العجيري وينهل من معارفه بالفلك وأسراره.

وتعد تجربة الزعاق في طلب علم الفلك على غرار الأولين عندما كانوا يشدون الرحال إلى مجالس أهل العلم، وهذه الطريقة ألفها في بريدة حينما كان يشاهد طلاب العلوم الشرعية يفدون من مختلف الوجهات لطلب العلوم الدينية والقراءات عند بعض العلماء في جوامعها الشهيرة.

وكان الطفل الصغير الزعاق مختلفاً في رحلته، ووجّه مداركه وحواسه صوب الفلك والنجوم، وحينها حاربه كثير ممن حوله باعتبارها من العلوم المخالفة للشريعة في ذلك الوقت، كما تعرض لملاحقة حينما برع في هذا العلم وهو ينقل أجهزته من موقع لآخر لرصد الأهلة والظواهر الكونية.

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في حين اعتبره البعض مخالفا للمنهج الديني رغم أنه قد أتم دراسته الجامعية في مجال الشريعة الإسلامية إلا أن البعض كان يرى ما يقوم به وبالا عليه في ذلك الوقت.

قد يخفى على الكثيرين أن وميض البرق وهزيم الرعد في الصغر وعلم الفلك في مراحل حياته تجذر في شخصيته، و كان له تأثير كبير ووقع امتد إلى حياته الشخصية و الاجتماعية، بل أصبح يدور في هذه المجرة الفسيحة حتى في منزله حينما اقترن بزوجته بدرية وغير اسمها لتصبح بدور وسمى أطفاله تباعا بأسماء النجوم فلديه شهاب ونهار وفلك وأورانس ليصبح في محيط أسري فلكي.

وأصبح الخائف من قدوم البرق والرعد والظواهر الكونية مسافرا لها ويقطع آلاف الأميال نحوها كما فعل في أعاصير عمّان والمواقع القطبية وكثير من الرحلات التي يقصد فيها الظواهر الكونية.

وحول أسلوبه المسرحي الملفت والمثير للانتباه الذي انتهجه في الآونة الأخيرة عندما يتناول التغيرات المناخية يقول الزعاق: “هي طريقة لتوصيل هذا العلم نحو الناس وتبسيطه وجعله مقبولا خصوصا من الفئات العمرية الصغيرة والتي قد تكون تخاف من هذه الظواهر”.

وبين الزعاق أنه راضٍ كل الرضا عما يقدمه والطريقة التي يوصل بها هذا العلم نحو الناس فالعلم الذي ينفع هو ما يصل للناس بسهولة ويعرفوه ويفهموه على حد وصفه.