«الغذاء والدواء» تطلق خدمات جديدة لتسهيل الحصول على التراخيص

أتاحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خدمات «المكتب العلمي»؛ لمتابعة البيانات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية والمصانع المسجلة لدى الهيئة، وتوفير المعلومات الدوائية الدقيقة، وتسهيل الحصول على التراخيص.

وأكدت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن جهود المكاتب العلمية المرخصة من الهيئة، تتضمن تقديم المعلومات العلمية والفنية والتسويقية للمستحضرات الصيدلانية؛ فضلًا عن متابعة تسجيل المستحضر المسجل للشركات والمؤسسات والمصانع.

ويتيح المكتب العلمي، أيضًا، الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات تخص جودة وفعالية المستحضر أو ظهور آثار جانبية سلبية جديدة، مع توفير معلومات دوائية دقيقة عن المستحضر للجهات المستفيدة، والتأكد من دقة المعلومات في تسويق المستحضر ومطابقته للمعلومات المدونة لدى الهيئة.

وتابعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن المكتب العلمي، يتيح متابعة تحديث النشرة الداخلية والعبوة الخارجية للمستحضرات المسجلة، وتوفير العيِّنات المجانية للمستحضر المسجل، بالإضافة إلى متابعة حماية براءات الاختراع وحقوق التصنيع للمستحضر المسجل، ودعم النشاط العلمي في المجالات ذات العلاقة بالمستحضر المسجل، ويمكن التقديم للحصول على خدمات المكاتب العلمية عبر الرابط (اضغط هنا) http://sfdaservice.sfda.gov.sa/