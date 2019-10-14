مكتبة المؤسس تستعرض 30 وثيقة تؤرخ للعلاقات السعودية الروسية

استعرضت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تزامنًا مع زيارة الرئيس الروسي الحالية للرياض، عددًا من إصداراتها ومنها كتاب العلاقات السعودية ـ السوفيتية 1926 ـ 1938م، المتضمن 30 وثيقة من الأرشيف السوفييتي تتناول فترة تأسيس المملكة وتوحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وتؤرخ للعلاقات الثنائية .

وتشكل الوثائق المستقاة من أرشيف مجموعة السياسة الخارجية السوفيتية ضمن مقتنيات مكتبة روسيا الحكومية «مكتبة لينين سابقًا» والمكتبة التاريخية بموسكو، خلفية تاريخية للعلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا متضمنة المكاتبات والرسائل والبرقيات المتبادلة بين البلدين من بينها وثيقة الاعتراف بقيام المملكة، وتقارير حول السياسة والتجارة، إضافة إلى نص الكلمتين المتبادلتين لرئيس السلطة السوفيتية «لينين» والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، حينما كان وزيرًا للخارجية ووزيرًا للدفاع خلال زيارته لموسكو عام 1932م .

كما تضمنت إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة كتاب «الخيل العربية الأصيلة» لمؤلفه الأمير «أ. غ. شيرباتوف»، الذي يتناول الجهود المبذولة لاستعادة أهمية الحصان العربي الأصيل، كونه الوحيد في العالم الذي لم تحظَ أي سلالة خيول أخرى بشهرته.

وتعد مكتبة الملك عبدالعزيز أحد أهم المؤسسات المعرفية العربية التي تهتم بتجميع الإنتاج الفكري والعربي والأجنبي وتوثيقه بجميع أشكاله من الدوريات والبحوث، بالإضافة إلى الإنتاج الفكري المتعلق بتاريخ الملك عبدالعزيز، وتاريخ المملكة بوجه عام، فيما يأتي كتاب العلاقات السعودية ـ السوفيتية ترجمة صادقة لاهتمام المكتبة بدعم ومساندة الدراسات التي تخدم تاريخ البلاد وتراثها الوطني .

كما تهتم المكتبة بنشر المعرفة والثقافة والعلوم خاصة العربية منها والإسلامية والاهتمام بالتراث العربي والإسلامي والإسهام في إحيائه وتجديده، مع توفير خدمات المكتبة والترجمة والنشر العلمي بمجالات العلوم العربية والإسلامية بما يحقق تطوير البحث العلمي بالمملكة و دعم حركة التأليف والترجمة والنشر العلمي بالعلوم العربية والإسلامية .