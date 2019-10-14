بالفيديو.. خادم الحرمين يستقبل الرئيس الروسي بوتين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصل الرئيس بوتين قبل قليل إلى قصر اليمامة في الرياض، حيث حظي باستقبال استثنائي.

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