إصابة 15 طالبة بحادث مروري لباص مدرسي في بيشة

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى تبالة العامّ في بيشة، ظهر اليوم الإثنين، 15 طالبة أصبن بحادث مروري تعرض له باص مدرسي يقلهن.

ورفع المستشفى درجة الاستعداد لاستقبال الحالات، التي تم فحصها وتراوحت بين المتوسطة والبسيطة، وتم تحويل ستّ حالات منهن إلى مستشفى الملك عبدالله في بيشة، بينما تم تنويم خمس حالات بالمستشفى لتلقّي العلاج وأربع حالات تم علاجها في قسم الطوارئ وغادرن وبصحة جيدة.