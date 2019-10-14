استقبل قسم الطوارئ بمستشفى تبالة العامّ في بيشة، ظهر اليوم الإثنين، 15 طالبة أصبن بحادث مروري تعرض له باص مدرسي يقلهن.
ورفع المستشفى درجة الاستعداد لاستقبال الحالات، التي تم فحصها وتراوحت بين المتوسطة والبسيطة، وتم تحويل ستّ حالات منهن إلى مستشفى الملك عبدالله في بيشة، بينما تم تنويم خمس حالات بالمستشفى لتلقّي العلاج وأربع حالات تم علاجها في قسم الطوارئ وغادرن وبصحة جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 15 طالبة بحادث مروري لباص مدرسي في بيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.