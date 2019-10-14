الملك سلمان: نتطلع للعمل مع روسيا لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعد فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين المملكة وروسيا.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين، في كلمة له عقب جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة بالرياض، أن «الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصًا في مجال الطاقة سيكون لها آثار إيجابية.. نتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب».

من جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عامًا، مؤكدًا أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15 % العام الماضي.

وأضاف بوتين أن السعودية تلعب دورًا محوريًا في مجموعة العشرين، كما أن التنسيق الروسي- السعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

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وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي، الذي وصل في وقت سابق، اليوم، إلى المملكة في أول زيارة رسمية منذ 12 عامًا، وستناقش القمة العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية.

وكان الرئيس الروسي، أشاد في مقابلة مع فضائية «العربية» بالعلاقات التاريخية الممتدة بين روسيا والسعودية وسعيه لتطويرها، قائلًا: نحن ننظر إلى المملكة العربية السعودية كدولة صديقة لنا، مؤكدًا أن دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مهم وناجح.

وأكد بوتين، أن المملكة تعتبر من الدول الأساسية في المنطقة، كما أنها تؤثر بحسب قدراتها، ونطاق نشاطها في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر لاعبًا ليس إقليميا فحسب، وإنما هي لاعب دولي أيضًا، مؤكدًا أنها تؤثر على سوق الطاقة العالمية.