بالفيديو.. موكب الرئيس بوتين يتوجَّه إلى الديوان الملكي

توجَّه موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الديوان الملكي، عقب وصوله مطار الرياض ، قادمًا من العاصمة موسكو.

ونشرت قناة «الإخبارية» مقطع فيديو لموكب الرئيس الروسي، وهو يغادر مطار الرياض متوجهًا إلى الديوان الملكي، ومن المقرَّر أن يلتقي بوتين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وهبطت طائرة بوتين في وقت سابق اليوم، في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، حيث استقبله وفد سعودي تقدمه أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.