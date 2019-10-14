مسرح للطفل وسوق للأسر المنتجة في مهرجان الشيحية للرمان

تجري الجمعية التعاونية الزراعية في مركز الشيحية التابع لمحافظة البكيرية بمنطقة القصيم، استعداداتها لإقامة مهرجان الرمان في نسخته الثالثة، الذي ينطلق غدًا الثلاثاء، ويستمر لمدة خمسة أيام؛ وذلك بحديقة مركز الشيحية العامة.

ويتضمن المهرجان الكثير من الفعاليات والبرامج والعروض الموجهة لكافة شرائح المجتمع، ويستهدف كذلك أصحاب المهن، وتأصيل العمل التجاري، وتوفير الفرص الاقتصادية لأبناء وبنات المنطقة، وتسليط الضوء على منتجاتها الزراعية ودعم المشاريع الشبابية الناشئة.

وأوضح محافظ البكيرية رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة؛ أن مهرجان العام الحالي سيشهد الكثير من الفعاليات والأنشطة الجديدة التي تهدف إلى تطوير المهرجان وتقديمه بحلة جديدة ليحقق جانبًا من تطلعات أمير المنطقة رئيس لجنة التنمية السياحية بها، في توفير أنشطة تخدم شباب وشابات المنطقة، وتبرز مواهبهم، وتضفي البهجة والسرور على زوار المهرجان، منوهًا بالدعم الذي يجده المهرجان كل عام من قبل أمير منطقة القصيم ونائبه.

من جانبه، أشار رئيس مركز الشيحية خالد بن ماضي الربيعان، إلى أن المهرجان سيكون مختلفًا هذا العام، بما يحتويه من عروض الرمان والفعاليات المصاحبة، لافتًا إلى أن المركز يمتاز بمنتجاته الزراعية طوال العام، وعلى رأسها منتج الرمان، متمنيًا أن تحقق هذه النسخة من المهرجان النجاح ليعكس ما حققته المنطقة من نجاح في السياحة الزراعية، مقدمًا شكره لأمير منطق القصيم ونائبه، على دعمهما الدائم والكبير للمهرجانات بالمنطقة، ولمحافظ البكيرية ورئيس البلدية والقائمين على المهرجان، راجيًا أن يحقق مهرجان الرمان في نسخته الثالثة النجاح ليعكس ما حققته المنطقة من نجاح في السياحة الزراعية.

بدوره، أوضح مشغل المهرجان عبدالرحمن الشعيبي، أنه سيتزامن مع المهرجان العديد من الفعاليات المصاحبة التي تضم عروض منتج الرمان ومشتقاته، ومسرح الطفل، والخيمة الشعبية، وسوق الأسر المنتجة، كما يتضمن تنظيم ندوات إرشادية وتوعوية في المجال الزراعي، وفي مجال إنتاج فاكهة الرمان، بجانب التعريف بالوسائل الحديثة للزراعة والري.