طائرة الرئيس الروسي بوتين تصل العاصمة الرياض

وصلت منذ قليل، طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الرياض. وكان مكتب الرئيس الروسي، ذكر في بيان له، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس بوتين مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ للتركيز على التجارة والاستثمارات، وبحث عددٍ من قضايا المنطقة.

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