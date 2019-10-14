إنشاء متحف عالمي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بمكة

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي، وجامعة أم القرى، ممثلة في شركة وادي مكة للتقنية؛ لإنشاء المعرض والمتحف العالمي الدائم للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالعاصمة المقدسة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، من أجل المساهمة في نشر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتعريف به والعمل على تقديم الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام، عبر إنشاء معرض ومتحف دائم عالمي في مكة المكرمة بالعابدية يحمل اسم «المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية».

ويتواكب إنشاء المتحف مع ضرورة التوعية بمحاسن الإسلام، والتعريف الشامل بسيرة خاتم الأنبياء والمرسلين وبرسالته السامية، وشريعته السمحة بالعلم والحكمة، عبر أحدث الأساليب والتقنيات، وإظهار جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة، وخدمة الحرمين الشريفين بقيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين.

وستوفر شركة وادي مكة للتقنية من خلال هذه المذكرة، موقعًا مميزًا للأرض التي سيقام عليها المعرض والمتحف ومكوناته، بالإضافة إلى موقع مؤقت لتدشين المرحلة الأولى، كما ستقدم أيضًا خبرتها في تطوير وإدارة المشروع، وإيجاد تقنيات حديثة لتشغيل المتحف والمعرض؛ بما يخدم دور وتطلعات رابطة العالم الإسلامي في إيضاح حقيقة الدعوة الإسلامية، ومد جسور التعاون الإسلامي والإنساني، والتعريف بالإسلام وبيان حقائقه وقيمه السمحة، وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال والعناية بالتواصل الحضاري، ونشر ثقافة الحوار وربط ذلك بالسيرة النبوية الشريفة، والحضارة الإسلامية العريقة.

ووقَّع المذكرة الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور عبدالله بافيل رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية مدير جامعة أم القرى.