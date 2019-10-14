«الشورى» يفتح الملف الصحي وتأهيل ضعاف البصر والمكفوفين

طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتهيئة أقسام العيون في المستشفيات الحكومية بالكوادر الطبية والفنية اللازمة، وكذلك المسارعة في الانتهاء من إنشاء مستشفيات العيون في المدن الطبية الأربعة.

وأكد مجلس الشورى، خلال أعمال الجلسة العادية الـ60، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، قراره السابق الذي ينصّ على «التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر، والقابلين للتأهيل من المكفوفين في مختلف مناطق المملكة، والاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل التابعة لجمعيات المكفوفين».

كما أكّد الشورى، قراره السابق والذي ينص على «إعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزّز إمكانية استقطابهم، والاحتفاظ بهم».

وطالب مجلس الشورى، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بتبني مبادرة وطنية شاملة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مجال طب وجراحة العيون والبصريات الطبية في المملكة.

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من جهة أخرى، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1440/1439هـ، حيث أشار عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن هيجان، إلى وجود تداخل في اختصاصات الهيئة العامة للمنافسة مع جهات أخرى مما قد يعوقها من القيام بأعمالها.

ورأت عضو الشورى الدكتورة سلطانة البديوي، أن للهيئة العامة للمنافسة إسهام في تحقيق أحد محاور رؤية 2030 وهو الاقتصاد المزدهر، مشيرة إلى أن قطاع التجزئة حاز النسبة الأعلى من ملاحظات المواطنين فيما يخص المنافسة في قطاع مستوردي «الأرز».

وطالب عضو الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود، الهيئة، أن توسع نطاق عملها ليشمل العديد من القطاعات التجارية الأخرى المهمة وذات العلاقة بالمواطنين بشكل مباشر مثل قطع غيار السيارات والأدوية.

بينما دعا عضو الشورى الدكتور خالد السيف، إلى أهمية العمل على وجود التشريعات المناسبة والمنظومة الرقابية المتكاملة لضمان التنافسية العادلة وخاصة في مجال تقديم الخدمات الصحية.