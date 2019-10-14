إنطلاق حملة الفحص المبكر لسرطان الثدي في بيشة

إفتتح مدير الشئون الصحيه في بيشه بالنيابة ثواب الشهراني فعاليات الحملة العالمية للفحص المبكر لسرطان الثدي وذلك في مستشفى الملك عبدالله ببيشه بحضور المشرف العام على المستشفى بدر المطيري وعدد من المساعدين بالمستشفى. بعد ذلك تجول الحضور في المعرض المصاحب للفعاليات والذي إشتمل على معرض توعوي والتعريف بأمراض ومسببات سرطان الثدي وتوزيع المطويات والكتيبات التثقيفية عن سرطان الثدي للزوار ، وتستمر الفعاليات خمسة أيام يتخللها معرض توعوي, وعيادة للفحص أثناء أوقات الدوام الرسمي, بالإضافة إلى قيام فريق الفحص بالمرور على المرضى المتواجدين في المستشفى وإعطاؤهم النصائح والإرشادات التوعوية. وتهدف الفعاليات التركيز على طرق الوقاية والإكتشاف المبكر لسرطان الثدي وتشجيع الزائرين على أهمية الفحص الذاتي والتدريب من خلال ورش العمل الميدانية، إضافة إلى إلقاء عدد من المحاضرات في مبنى إدارة التعليم بالقسم النسائي في بيشه وكذلك نادي كادن النسائي بالإضافة إلى عمل فعاليات في روشن مول خلال الأسبوع الجاري.



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