مستشفى البشائر يقدم خدماته لأكثر من 61 ألف مراجع

يعد مستشفی البشائر العام واحد من مستشفيات صحة بيشة يعمل بسعة سريرية 50 سرير ويقدم خدماتة لاكثر من 32 الف نسمة ويضم المستشفی عدد من التخصصات الطبية مثل ( الجراحة - العظام - الباطنة - الصدرية - الانف والاذن والحنجرة - العيون - الاسنان - نساء وولادة - اطفال - جلدية ).

وقد بلغ عدد المراجعين في الطواريء خلال ال 9 تشهور الماضية من العام الحالي 2019 (39038) مراجع.

وبلغ عدد مراجعو العيادات الخارجية في نفس الفترة السابقة (21184) مراجع.

فيما بلغ عدد المرضی المنومين الی (1493) مريض.

وبلغت عدد العمليات الجراحية (265) عملية. وبلغ عدد المواليد الذكور 40 مولود وعدد الاناث 31 مولوده.

الجدير بالاشارة تم في عام 1440هــ استحداث مبني للطواريء وللسجلات الطبية والرعاية الصيدلية ومستودعات التموين الطبي وكان لهذة المشاريع الاثر الايجابي علي سير العمل. ولتقديم الرعاية الطبية تم استحداث قسم الرعاية المنزلية ليقدم خدماتة لشريحة من المواطنين ضمن نطاق خدمات المستشفی.