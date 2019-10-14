وقد بلغ عدد المراجعين في الطواريء خلال ال 9 تشهور الماضية من العام الحالي 2019 (39038) مراجع.
وبلغ عدد مراجعو العيادات الخارجية في نفس الفترة السابقة (21184) مراجع.
فيما بلغ عدد المرضی المنومين الی (1493) مريض.
وبلغت عدد العمليات الجراحية (265) عملية. وبلغ عدد المواليد الذكور 40 مولود وعدد الاناث 31 مولوده.
الجدير بالاشارة تم في عام 1440هــ استحداث مبني للطواريء وللسجلات الطبية والرعاية الصيدلية ومستودعات التموين الطبي وكان لهذة المشاريع الاثر الايجابي علي سير العمل. ولتقديم الرعاية الطبية تم استحداث قسم الرعاية المنزلية ليقدم خدماتة لشريحة من المواطنين ضمن نطاق خدمات المستشفی.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى البشائر يقدم خدماته لأكثر من 61 ألف مراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.