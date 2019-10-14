السعودية اليوم / وزارة الإعلام ووكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا "سبوتنيك" توقعان اتفاقية تعاون إعلامي



الرياض 15 صفر 1441هـ الموافق 14 أكتوبر 2019م واس

وقع معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، اليوم، مذكرة تعاون إعلامي مع مدير عام وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا "سبوتنيك"، السيد دمتري كيسليف، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشاريع ترمي إلى تطوير التغطية الإعلامية والتناول الموضوعي والمهني لمختلف الأحداث في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني والرياضي وغيرها بما يعزز التقارب بين المملكة العربية

وتأتي هذه الاتفاقية تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية حالياً إلى المملكة العربية السعودية.

// انتهى //

19:47ت م

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الرياض 15 صفر 1441هـ الموافق 14 أكتوبر 2019م واسوقع معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، اليوم، مذكرة تعاون إعلامي مع مدير عام وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا "سبوتنيك"، السيد دمتري كيسليف، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشاريع ترمي إلى تطوير التغطية الإعلامية والتناول الموضوعي والمهني لمختلف الأحداث في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني والرياضي وغيرها بما يعزز التقارب بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، حيث تتضمن الاتفاقية تأسيس مقرات تمثيل رسمي تابعة لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا "سبوتنيك" في المملكة.وتأتي هذه الاتفاقية تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية حالياً إلى المملكة العربية السعودية.// انتهى //19:47ت م0270

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.