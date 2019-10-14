

بلغراد 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

شارك رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني اليوم والوفد المرافق له في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ ١٤١ للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 205 للمجلس الحاكم للاتحاد في العاصمة الصربية بلغراد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الجلسة ستناقش بمشاركة أكثر من 1800 برلماني من 149 دولة، بحضور أكثر من 70 رئيس برلمان وشريك من الأمم المتحدة والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم ، قضية (تعزيز القانون الدولي: الأدوار والاليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي).

وركزت الجلسة الافتتاحية على الادوار التي ينبغي ان تضطلع بها البرلمانات الاقليمية والوطنية والاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز وتفعيل القانون الدولي بهدف منع الصراعات وترسيخ قيم الحوار والسلام.

// انتهى //

19:47ت م

0269





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليمن تشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ١٤١ للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.