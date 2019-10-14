السعودية اليوم / محافظ الطوال يرأس جلسة المجلس المحلي بالمحافظة



الطوال 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

رأس محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري اليوم، اجتماع المجلس المحلي، بحضور أعضاء المجلس ، وذلك بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المقترحات المقدمة من رئيس مركز الموسم الدكتور خفير بن زارع العمري وعدد من الأعضاء ، إلى جانب بحث الموضوعات المتعلقة بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها ، واحتياجات المحافظة من المشروعات والمرافق الخدمية في مختلف المجالات، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين التنموية، حيث تم الاتفاق على عددا من التوصيات.

ودعا محافظ الطوال الجميع إلى بذل قصارى جهدهم لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة ، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة، وفقًا لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان، وسمو نائبه .

// انتهى //

18:51ت م

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