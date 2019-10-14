السعودية اليوم / ندوة "صحة العين المجتمعية" بجامعة القصيم تُناقش مشاكل الإبصار وحلولها



بريدة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

أوصت ندوة "صحة العين المجتمعية" التي أقيمت أمس، بجامعة القصيم بتفعيل الرعاية الصحية الأولية للعين وإعطاء أخصائيي ودكاترة البصريات دورهم كامل في المنظومة الصحية حتى يتمكنوا من القيام بأعمالهم بفاعلية أكثر وخصوصاً في مراكز الرعاية الأولية.

كما دعت إلى إعادة توزيع أعداد أخصائيي ودكاترة البصريات على المستشفيات والمراكز الصحية بما يتناسب مع أعداد المرضى والمراجعين لكل منشأة صحية، وتفعيل برامج وحملات الفحص لأمراض العين المزمنة والذي يؤدي بدوره إلى التخفيف من قيمة العلاج وتحسين جودة الحياة والذي هو أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 .

جاء ذلك خلال اختتام فعاليات الندوة التي أقيمت برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، وبمشاركة 12 متحدثًا من داخل الجامعة وخارجها، بالتزامن مع اليوم العالمي للبصر الذي يوافق يوم 10 أكتوبر من كل عام.

وناقشت جلسات الندوة عددًا من الموضوعات الهامة التي تخص صحة وسلامة العين، ومعدلات انتشار العيوب البصرية، والمشكلات الشائعة في العيون وخطط علاجها والوقاية منها، والعوامل الوراثية والبيئية ودورها في الاضطرابات البصرية ، بالإضافة إلى مناقشة أمراض العين المزمنة، والتحديات والتطلعات لصحة العين المجتمعية، إلى جانب طرح مجموعة من الإحصائيات العلمية عن العمى والإعاقة البصرية محليا وعالمياً.

// انتهى //

18:46ت م

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