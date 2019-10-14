السعودية اليوم / محافظ محايل المكلف يتفقد مشروعات مركز خلال



محايل 15 صفر 1441 هـ الموافق 14أكتوبر 2019 م واس

قام محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم , بجولة تفقدية لعدد من المشروعات المنفذة والتي تحت التنفيذ بمركز خلال التابع للمحافظة .

والتقى المحافظ المكلف ، خلال جولته التي رافقه مدير فرع إدارة الطرق والنقل بمحايل علي عسيري ورئيس مركز خلال حفظي بن علي عسيري بالمقاولين ، حاثاً إياهم على سرعة الإنجاز وإنهاء المشروعات وفق العقود المبرمة معهم تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ، مواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة التي تدعم بسخاء هذه المشروعات الحيوية والتنموية ، كما التقى بعدد من المواطنين والذين تقدموا بحزمة من الطلبات التي تشمل السفلته ، والإنارة ،وإنشاء عبارات للسيول ، وإنشاء مطبات صناعية بالقرب من ملعب البلدية ، إضافة إلى اعتماد مكتب للخدمات البلدية وتزويده بالطاقات البشرية والآليات .

وأوضح محافظ محايل المكلف أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة عسير للوقوف على المشاريع التي تنفذ في المراكز والقرى التابعه لها ، وبحث المعوقات التي تتسبب في تأخر تنفيذ المشروعات وبحث سبل معالجتها وبما يساهم في دفع عجلة التنمية .

// انتهى //

18:36ت م

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