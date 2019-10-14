السعودية اليوم / وكيلة التعليم للتعليم العام الأهلي تزور المدارس العالمية والأهلية بالشرقية



الدمام 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

زارت وكيلة وزارة التعليم للتعليم العام الأهلي الدكتورة حنان آل عامر، أمس عددا من المدراس العالمية والأهلية بالمنطقة الشرقية، يرافقها مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، وعدد من منسوبي التعليم بالمنطقة.

واطلعت الدكتورة آل عامر على أبرز الإنجازات والبرامج التعليمية والتدريبية والمنشآت التعليمية في المنطقة، مشيدة بما يتم تقديمه من برامج تعليمية وتدريبية مساعدة في المدارس العالمية والأهلية، مؤكدة أن وزارة التعليم تسعى إلى دعم التعليم الأهلي واستثماره بما يعود بالفائدة على أبنائنا وبناتنا الطلاب بما يحقق رؤية قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-2030.

بدوره أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، بأن هذه الزيارة لها الأثر الكبير في نفوس منسوبي تعليم الشرقية وتعزز الجهود المبذولة في الميدان التعليمي.

وتضمنت الزيارة عدد من المشاريع التعليمية العملاقة والحديثة في التعليم الاهلي والأجنبي إضافة إلى مجال التربية الخاصة حيث التقت وكيلة وزارة التعليم للتعليم العام الأهلي بعدد من المستثمرين في التعليم الأهلي وذلك بهدف دراسة جوانب الدعم الممكنة التي يحتاج لها التعليم الأهلي في المنطقة وزيادة جودته ورفع نسبة مشاركة التعليم الاهلي في التعليم العام وكذلك معرفة فرص التحسين التي ستسهم في تجويد أداء المدارس الأهلية بما يضمن جودة المخرجات.

كما هدفت الزيارة إلى الالتقاء بملاك عدد من منشأت التعليم الاهلي والاستماع للآراء الهادفة والنافعة ومناقشة القضايا المتعلقة بالتعليم الأهلي وسبل دعم الاستثمار فيه وآلية الإشراف الداعمة والمساندة للمدارس الأهلية والأجنبية.

//انتهى//

18:32ت م

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