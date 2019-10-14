السعودية اليوم / ارتفاع عدد قتلى الإعصار هاغيبيس في اليابان إلى 56 شخصاً



طوكيو 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

قضى 56 شخصاً على الأقل جراء الإعصار "هاغيبيس" الذي ضرب اليابان السبت الماضي، فيما عملت فرق الإغاثة طوال الليل بحثاً عن ناجين من أحد أشدّ الأعاصير التي ضربت اليابان منذ عقود.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم أنه لا يزال 15 شخصًا في عداد المفقودين بعد العاصفة المدمرة التي أوقعت أيضا 204 جرحى.

وتوقع خبراء في الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار في وسط اليابان وشرقها، وحذروا من خطر حصول انهيارات أرضية وفيضانات.

وضرب الإعصار هاغيبيس القادم من المحيط الهادئ اليابان، مع رياح قاربت سرعتها 200 كلم بالساعة، وسبقته أمطار غزيرة طالت 36 من أصل 47 مقاطعةً يابانية، خصوصاً في وسط وشرق وشمال شرق البلاد, فيما تسبب بانهيارات أرضية وفيضان العديد من المجاري المائية.

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17:53ت م

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