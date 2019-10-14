السعودية اليوم / تدشين مبادرة "الخدمات الإرشادية" بتعليم شمال الطائف



الطائف 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

دشن مدير مكتب التعليم بشمال الطائف فهد بن عبدربه المورقي، اليوم، مبادرة بعنوان "سجل الخدمات الإرشادية"، إضافة إلى أطلاقها علة القناة المخصصة للتوجيه والإرشاد بالتيلجرام.

وتهدف المبادرة التي قدمها مشرف التوجيه والإرشاد بالمكتب نايف بن سعد الحارثي، إلى توحيد السجلات الإرشادية بمدارس المكتب ، وتسهيل أعمال المرشد الطلابي، وتوثيقها بما يضمن تنفيذها بالشكل المطلوب. إضافة إلى مراجعة المهام والواجبات المكلف بها المرشد الطلابي وإيجاد الأفكار والرؤى لتطويرها بما يسهم في تعريف المجتمع المدرسي بأهداف التوجيه والإرشاد وخططه وبرامجه وخدماته، وبناء علاقات مهنية مثمرة مع منسوبي المدرسة جمعيهم ومع أولياء أمور الطلاب، ودور المرشد الطلابي في إعداد الخطط العامة السنوية لبرامج التوجيه والإرشاد في ضوء التعليمات المنظمة لذلك واعتمادها، وتنفيذه برامج التوجيه والإرشاد وخدماته الإنمائية والوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات الإرشادية التي من شأنها تحقيق أهداف المرحلة التعليمية.

// انتهى //

17:52ت م

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