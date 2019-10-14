السعودية اليوم / "يوم الطبيب المقيم" فعالية بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف



الطائف 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

نظمت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف فعالية بعنوان "يوم الطبيب المقيم"، بحضور مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، وعدد من القيادات الطبية بالمنطقة، والأطباء المقيمين، وذلك بقاعة المركز الاجتماعي بمستشفى القوات المسلحة بالهدا.

واشتمل "يوم الطبيب المقيم" على عددٍ من المحاضرات التعريفية بأنظمة مستشفيات القوات المسلحة بالمنطقة، وشرح لأنظمة استخدام الحاسب الآلي، وسبل السلامة والاحترافية في أداء العمل، وأخلاقيات المهنة الطبية.

من جهته أوضح اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بإدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف على الاستمرار في التميز والالتزام بالأشراف والتطوير على جميع برامج شهادة الاختصاص وبرامج الزمالة للتخصصات الطبية الدقيقة المعتمدة من الهيئة

وفي ختام البرنامج كرم مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف عددًا من المرشحين لأفضل برامج مقدمة، ومجموعة من الأطباء المتميزين في شهادة الاختصاص، وأفضل مدربي أطباء.

// انتهى//

17:32ت م

0224



الطائف 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسنظمت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف فعالية بعنوان "يوم الطبيب المقيم"، بحضور مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، وعدد من القيادات الطبية بالمنطقة، والأطباء المقيمين، وذلك بقاعة المركز الاجتماعي بمستشفى القوات المسلحة بالهدا.واشتمل "يوم الطبيب المقيم" على عددٍ من المحاضرات التعريفية بأنظمة مستشفيات القوات المسلحة بالمنطقة، وشرح لأنظمة استخدام الحاسب الآلي، وسبل السلامة والاحترافية في أداء العمل، وأخلاقيات المهنة الطبية.من جهته أوضح اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بإدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف على الاستمرار في التميز والالتزام بالأشراف والتطوير على جميع برامج شهادة الاختصاص وبرامج الزمالة للتخصصات الطبية الدقيقة المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وفي ختام البرنامج كرم مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف عددًا من المرشحين لأفضل برامج مقدمة، ومجموعة من الأطباء المتميزين في شهادة الاختصاص، وأفضل مدربي أطباء.// انتهى//17:32ت م0224

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