السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يفتتح منزل منتصف الطريق وقسم التأهيل النفسي وعلاج الإدمان وفعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية



حائل 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم منزل منتصف الطريق وقسم التأهيل النفسي وعلاج الإدمان وفعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية ، وذلك في مجمع إدارة الصحة النفسية بالمنطقة.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي ، ثم تلاوة من الذكر الحكيم ، بعدها ألقى مدير عام الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري كلمة رحب فيها بأمير منطقة حائل ، معرباً عن شكره لسموه ولسمو نائبه ولمعالي وزير الصحة على الدعم المستمر لتطوير الخدمات الصحية بالمنطقة ، مؤكداً حرص منسوبي صحة حائل على الارتقاء بالأنشطة والخدمات الطبية ، مشيراً إلى تعدد وتنوع البرامج والفعاليات والخدمات الصحية التي تقيمها الصحة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية .

إثر ذلك دشن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد قسم التأهيل النفسي وعلاج الإدمان ، بعدها شاهد سموه عرضاً مرئياً عن الخدمات التي يقدمها منزل منتصف الطريق ، ثم دشن سموه مبادرة الاكتشاف المبكر لمرض التوحد عند الاطفال بمدينة حائل ومشاهدة العرض المرئي الخاص بها ، كما قُدم عرض مرئي لقصة متعافي من الإدمان .

بعد ذلك دشن سموه الهوية الجديدة لمجمع إدارة الصحة النفسية بالمنطقة ، منوهًا سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتطوير الخدمات الصحية بمناطق المملكة ومنطقة حائل ، مشيداً بمتابعة معالي وزير الصحة وجهود مدير صحة حائل والعاملين معه ، متطلعاً سموه للمزيد من الجهود للوصول إلى مستويات أعلى تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ ووصولاً لما يطمح إليه أبناء المنطقة ، مبدياً سموه تفاؤله بمستقبل خدمات الصحية في ظل الدعم السخي من القيادة واستمرار العمل في منهجية تطويرية شاملة .

وفي الختام كرم أمير منطقة حائل شركاء النجاح المساهمين في دعم برامج وفعاليات الصحة النفسية .

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17:17ت م

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