شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يؤكد أن تعاون الرياض وموسكو بمجال الطاقة سيحقق الاستقرار والان مع التفاصيل

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، أن تعاون السعودية وروسيا في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة العربية السعودية تقدر دعم روسيا لوحدة أراضي اليمن، وضرورة الوصول لحل سياسي.

وأضاف خلال لقاء جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن السعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة.

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من جهته، قال الرئيس الروسي إن روسيا والسعودية تتعاونان لحل المشكلات في المنطقة والعالم؛ من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن بلاده أنجزت آلية لتبادل الاستثمارات بين روسيا والسعودية، مؤكدًا أنه بدون مشاركة السعودية يستحيل تأمين التنمية المستدامة لأي من مشكلات المنطقة.