ميثاق التعاون النفطي على رأس 20 اتفاقية بين السعودية وروسيا

وقعت السعودية وروسيا رسميا، الإثنين، على "ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط" في منظمة الدول المصدرة "أوبك" وخارجها.

وشهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي الرياض وموسكو.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال حفل التوقيع الرسمي في الرياض الإثنين: "إن الميثاق أساسي لترسيخ التعاون ودعم استقرار أسواق النفط".

وتم التوصل للميثاق بين دول منظمة "أوبك" وعددها 14، والدول المنتجة خارجها بقيادة روسيا وعددها 10، في يوليو/تموز الماضي خلال اجتماع في فيينا.

وخلال الفعالية جرى توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.





ومن بين الاتفاقيات الموقعة، اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن تسهيل وتنظيم منح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين.

كما تم توقيع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة روسيا بشأن إنشاء ملحقية تجارية بين الحكومتين، وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن بدء العمل حول مفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.

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وجرى توقيع مذكرة تفاهم في توسيع تصدير البضائع الغذائية الروسية إلى المملكة العربية السعودية، كما تم تبادل اتفاقية تعاون بين سالك وصندوق الاستثمارات الروسي المباشر لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعي الزراعة والغذاء.

وتم توقيع برنامج تنفيذي في مجال الاتصالات، وتوقيع اتفاقية تعاون في قطاع السياحة، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن الاستثمارات المشتركة في تأجير الطائرات لدعم تطوير صناعة الطيران الروسية.





وجرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاستثمارات المشتركة في "NefteTransService" أحد أكبر مشغلي عربات السكك الحديدية في روسيا.

كما تم تبادل برنامج عمل بين هيئتي الطيران المدني للتعريف واعتماد المعايير الخاصة بصناعة الطائرات الروسية في المملكة العربية السعودية.





وتم تبادل مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية مع الهيئة الضريبية في روسيا، وجرى توقيع اتفاقية تأكيد بين أرامكو السعودية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي وروسنانو لشراء حصة أسهم روسنانو في شركة نوفوميت.

كما تم تبادل اتفاقية مشروع الميثانول في منطقة "أمور" في روسيا، وتم تبادل مذكرة تفاهم بين معادن وشركة فوس آجرو للشراكات الاستراتيجية Phos Agro الروسية في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية.