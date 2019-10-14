تقنية أبها تطلق المرحلة الخامسة من برنامج أتقن في 9 مجالات

2019-10-14

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

بدأت الكلية التقنية بأبها تلقي طلبات التسجيل في برامج التدريب المجتمعي (أتقن) المرحلة الخامسة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية: (هنا).

وأوضح عميد الكلية الحسين آل عثمان أن هذا البرنامج الذي أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويستهدف جميع أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، حيث يهدف إلى رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع.

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وأشار إلى أن البرنامج يأتي في سياق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتحقيقًا لرغبات أفراد المجتمع في تطوير مهاراتهم في المجالات المهنية والتقنية، من خلال دورات تدريبية قصيرة.

وبين أنه سيتم تقديم هذه البرامج في مقر الكلية بحي جوحان وفرعها بحي الموظفين في تسعة برامج تدريبية والتي تتمثل في: الأمن السيبراني، مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، شبكات الحاسب، التصميم بالفوتوشوب، أساسيات مونتاج وتحرير الفيديو، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، صيانة السيارات، الكهرباء والتمديدات المنزلية، صيانة الجوال.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة الثامنة مساءً من يوم الأحد إلى الأربعاء، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك الدورات.

وأضاف آل عثمان أن مدة كل برنامج تدريبي أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية، سيكتسب من خلالها المتدربون مبادئ المهارات الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية والحصول على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مفيدًا أن من أبرز شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية (أتقن) ألا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة، وأن يكون لائقًا طبيًا للبرنامج التدريبي المحدد واستكمال إجراءات دفع الرسوم الرمزية والبالغ مقدارها ٢٠٠ ريال عن طريق الحضور لمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية.